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miHoYo анонсировала масштабное обновление Genshin Impact — с кроссплеем и продолжением сюжета

Обновление назвали легко и просто — Genshin Impact 2.0.
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Популярный проект Genshin Impact, которому удалось завоевать любовь геймеров даже за пределами своей родины в Китае, продолжает развиваться и обрастать новыми важными функциями. Несколько минут назад коллектив разработчиков из студии miHoYo анонсировал следующее крупное обновление своего творения. Обновление оказалось настолько масштабным и значительным, что было решено присвоить ему порядковый номер 2.0.

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Обновление запланировано к выходу 21 июля, и в его состав войдёт новый регион Инадзума, продолжение сюжетной линии, новые напарники, а также масса новых увлекательных заданий. Кроме того, с обновлением 2.0 в Genshin Impact наконец-то появится долгожданная функция кроссплея: пользователи PC, PlayStation 4, PlayStation 5, а также мобильных устройств под управлением Android и iOS смогут играть вместе и переносить прогресс между всеми своими совместимыми устройствами. Так сказать, чтобы всегда быть в игре.

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Напомним, что Genshin Impact вышла весной прошлого года и завоевала феноменальную популярность. Объяснить причины которой, пожалуй, могут только сами игроки.

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