Пользователи Windows 11 смогут «откатиться» до Windows 10 без потери данных только в течение первых 10 дней
Компания Microsoft отметила у себя в разделе ответов на вопросы по Windows 11 важный момент, связанный с обновлением. Оказывается, пользователи Windows 11 смогут «откатиться» до более старой Windows 10 без потери данных только в течение 10 дней после обновления. Если этот срок будет превышен, то придётся делать резервную копию файлов и воспользоваться так называемой «чистой установкой».
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Откатиться до Windows 10 можно через настройки системы в меню «Восстановление», выбрав нужный пункт. Сделать это важно именно таким образом, ведь во всех остальных данные и файлы не будут сохранены. Спустя 10 дней Microsoft попросит пользователя сделать резервные копии данных, а затем осуществить «чистую установку» Windows 10.
Напомним, Windows 11 выйдет уже этой осенью. Сами редмондцы пока не называют точную дату выхода ОС, но, по последним слухам и намёкам, случиться это должно 20 октября 2021 года. Бесплатное обновление для владельцев устройств на базе Windows 10 «прилетит» только в будущем году.
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