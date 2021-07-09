В конце марта этого года CD Projekt RED сообщила о приобретении основанной выходцами из BioWare и Relic Entertainment канадской студии Digital Scapes, территориально расположенной в городе Ванкувер. Поскольку приобретение одним юридическим лицом другого юридического лица — это не два килограмма картошки на рынке прикупить, на формальное подтверждение и завершение сделки требуется время, причём зачастую несколько месяцев.

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И вот, сегодня группа CD Projekt сообщила о завершении процедуры покупки Digital Scapes и её переименовании в CD Projekt RED Vancouver.

Как относиться к данному приобретению, вопрос неоднозначный: дело в том, что CD Projekt RED сотрудничала с Digital Scapes уже давно — в частности, именно данный коллектив помогал полякам с оптимизацией Cyberpunk 2077. А что там была за оптимизация к моменту выхода в декабре прошлого года, мы все прекрасно помним, и вряд ли когда-нибудь забудем.