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Сиквел шуточного симулятора хирурга выйдет в Steam в начале сентября

А также на Xbox прошлого и текущего поколений, но это уже дело десятое.
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Разработчики из Bossa Studios лучше многих знают, что в эти непростые времена людям не хватает забавных, несерьёзных проектов, в которых можно как следует повеселиться. Одним из таких проектов является их максимально шуточный Surgeon Simulator 2 — симулятор хирурга, который купил диплом в переходе и пошёл оперировать несчастных пациентов ржавым консервным ножом.

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И вот, совсем скоро Surgeon Simulator 2 доберётся до новых платформ: второго сентября (спасибо, что не третьего) начать запихивать пациентам печень на место сердца и наоборот смогут пользователи Steam, а также обладатели консолей Xbox One и Xbox Series. Изначально игра вышла в Epic Games Store в конце августа прошлого года.

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