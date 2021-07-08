Подарки в Epic Games Store: на этой неделе можно забрать Ironcast и Bridge Constructor The Walking Dead
На дворе четверг, а это значит, что надо сломя голову бежать на сайт Epic Games Store и забирать очередную порцию бесценной халявы. На этой неделе Epic Games совместно со своими партнёрами предлагают всем желающим пополнить свои игротеки в EGS двумя сравнительно любопытными проектами — Bridge Constructor The Walking Dead и Ironcast.
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Bridge Constructor The Walking Dead представляет собой симулятор строителя мостов во вселенной «Ходящих мертвецов», в рамках которого нам нужно создавать различные ловушки и проходы в мире, полном враждебных зомби.
Ironcast же — стимпанковая инди-стратегия с элементами ролевой игры в антураже викторианской эпохи.
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Раздача продлится до 15 июля. А вот на следующей неделе подарки будут уже гораздо интереснее: экономическая стратегия Offworld Trading Company и фантастическое приключение Obduction (опечаток тут нет) от создателей Myst.
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