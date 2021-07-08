Хотя до релиза Dying Light 2 осталось не так уж много времени в масштабах истории, разработка игры всё равно идёт полным ходом, причём отдельные элементы проекта полностью преобразуются и становятся заметно более симпатичными с визуальной точки зрения. А чтобы данные слова не показались пустым звуком или бессмысленным набором текста, энтузиаст Cycu1, с которым постоянные читатели наших официальных редакционных материалов знакомы уже не первый год, пару часов назад выложил специальный видеоролик.

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В нижеуказанном видео Cycu1 сравнивает уровень графического исполнения Dying Light 2 в двух версиях (сборках, «билдах») — майской и июльской. Естественно, настоящие рабочие «билды» Dying Light 2 никто в распоряжение ему не давал, поэтому пришлось обходиться соответствующими официальными геймплейными видеороликами от разработчиков.

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Как можно заметить, за два месяца графика в Dying Light 2 заметно преобразилась: освещение стало более реалистичным и мрачным, соответствующим духу проекта. Также явно заметна повышенная детализация окружения, а также некоторые изменения в геометрии уровней.

Релиз Dying Light 2, напомним, запланирован на 7 декабря.