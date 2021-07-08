Resident Evil Village вышла в начале мая, получила восторженные оценки прессы и конечных пользователей и уже потихоньку начала обрастать дополнениями. Предельно очевидно, что проект оказался успешным с коммерческой точки зрения, и сегодня официальный японский Twitter-аккаунт франшизы Resident Evil это дополнительно подтвердил: за два месяца совокупные (на всех платформах) продажи Resident Evil Village составили 4,5 миллиона копий.

реклама

анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Важно помнить, что Capcom традиционно в своих «посланиях» упоминает не продажи как таковые, а отгрузки, в которые входят как непосредственно цифровые продажи, так и поставки физических изданий игр в розничные магазины. С точки зрения издателя разницы между данными терминами нет — свои деньги оно уже получило. Да и для нас разница тоже невелика, учитывая, что абсолютное большинство продаж в эти неспокойные времена приходятся именно на «цифру».