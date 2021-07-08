Resident Evil Village за два месяца успела разойтись 4,5-миллионным тиражом
Resident Evil Village вышла в начале мая, получила восторженные оценки прессы и конечных пользователей и уже потихоньку начала обрастать дополнениями. Предельно очевидно, что проект оказался успешным с коммерческой точки зрения, и сегодня официальный японский Twitter-аккаунт франшизы Resident Evil это дополнительно подтвердил: за два месяца совокупные (на всех платформах) продажи Resident Evil Village составили 4,5 миллиона копий.
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Важно помнить, что Capcom традиционно в своих «посланиях» упоминает не продажи как таковые, а отгрузки, в которые входят как непосредственно цифровые продажи, так и поставки физических изданий игр в розничные магазины. С точки зрения издателя разницы между данными терминами нет — свои деньги оно уже получило. Да и для нас разница тоже невелика, учитывая, что абсолютное большинство продаж в эти неспокойные времена приходятся именно на «цифру».
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