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Обновление для популярного «выживастика» Medieval Dynasty: любовь без границ и рыси

У игры 91% рейтинга в Steam.
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Студия Render Cube в данный момент занята поддержкой Medieval Dynasty — «выживастика» в декорациях Средневековья, который находится в раннем доступе Steam с осени прошлого года. Недавно случился выход пятого обновления с интересными геймплейными нововведениями.

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Например, в Medieval Dynasty появилась система отношений, которая позволит игрокам не только флиртовать с нужным персонажем, но и продвинуться дальше в этом вопросе. Это мы про возможность обзавестись семьёй если что.

Появился в Medieval Dynasty и новый вид животного, на которого можно охотиться, — рысь. Игрок также может открыть собственный магазинчик и распродавать в нём ненужное барахло. Подобную работу можно доверить сельским жителям, если нет времени на подобные занятия.

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Medieval Dynasty, даже в своей предварительной версии, была хорошо принята фанатами жанра. На данный момент в Steam у проекта имеется 91% рейтинга на основании более 14,5 тысяч отзывов.

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