Fallout 76 получила обновление Steel Reign, завершающее историю Братства Стали
Как и было обещано ещё в прошлом месяце, сегодня Fallout 76 обзавелась обновлением Steel Reign («Власть Стали» в русской локализации), которое завершит сюжетную линию Братства Стали. Сопутствующий видеоролик и некоторые базовые подробности — прилагаются.
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Как гласит описание обновления, в рамках продолжения сюжетной линии Братства Стали мы возвращаемся в Форт-Атлас и обнаруживаем, что разногласия между паладином Рахмани и рыцарем Шино достигли предела. Кроме того, в Аппалачии стали пропадать люди и зверствовать супермутанты, и от нас зависит дальнейшая судьба Братства.
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Помимо новой сюжетной линии в состав обновления также входят новые локации, снаряжение, возможность изготавливать легендарные предметы прямо в C.A.M.P., а также длинный перечень дополнительных свойств-улучшений.
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