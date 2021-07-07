Electronic Arts совместно со студией DICE LA разослали пресс-релиз, в котором сообщают о переименовании коллектива в Ripple Effect Studios. С этого дня компания будет осуществлять свою деятельность именно под данным названием. Для интересующихся отметим, что название студии означает «волновой эффект» — как, например, при бросании камня в воду.

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Представители студии, включая Винса Зампеллу, возглавившего её в прошлом году, убеждены, что у коллектива накоплено уже достаточно опыта, чтобы создавать высококачественные и дорогие проекты. Одним таким неанонсированным проектом Ripple Effect уже занимается.

Кроме того, параллельно студия помогает DICE с производством Battlefield 2042: именно Ripple Effect отвечает за дополнительные сетевые режимы грядущего боевика, подробнее о которых расскажут 22 июля в рамках EA Play Live.