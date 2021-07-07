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Не читерить, не грубить и играть на победу: Valve обнародовала правила честной игры в CS:GO

Ну всё, теперь точно никто читерить, грубить и «закидывать» не будет. Ага.
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Хотя Counter-Strike Global Offensive в августе этого года исполнится девять лет (проект уже можно называть пожилым), Valve продолжает его регулярно обновлять, улучшая его соревновательный дух. Недавно Valve исключила возможность бесплатного получения прайм-статуса и запретила без него участвовать в соревновательных матчах, а сегодня применила обновление, в котором представила свод правил стерильной «честной игры».

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Согласно описанию, игроки, которые заходят на официальные серверы Counter-Strike Global Offensive, не должны читерить, не должны обижать и оскорблять своих союзников и оппонентов, а также не должны никогда и ни при каких обстоятельствах использовать никакие программы автоматизации тех или иных механик игрового процесса.

Кроме того, на соревновательные режим распространяются дополнительные правила: в них игроки должны сражаться на победу и полностью доигрывать весь матч. Естественно, что такое «играть на победу» — понятие у каждого своё, и Valve даёт себе в этом отчёт, уточняя, что пробовать новые стратегии в игре можно. Запрещается лишь намеренно «сливать» матчи и мешать своим союзникам.

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