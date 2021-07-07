СМИ: Ubisoft через несколько лет выпустит игру-сервис по Assassin’s Creed
Франшиза Assassin’s Creed сегодня как никогда популярна, поэтому Ubisoft закономерно желает продолжать её развитие во всех направлениях. Сегодня известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники в Ubisoft, сообщил о том, что в стенах компании уже зреет проект под рабочим названием Assassin’s Creed Infinity.
реклама
Компания расценивает данный проект как игру-сервис наподобие Fortnite. Проект будет представлять собой своеобразную онлайн-платформу на базе Asssassin’s Creed, которая будет постоянно развиваться и пополняться новым контентом. Что-либо конкретное говорить об Assassin’s Creed Infinity пока не имеет смысла: согласно информации Шрайера, проект находится на совсем ранних стадиях развития, и раньше, чем в 2024 году, ждать его релиза не стоит. Да и концепция к тому времени может кардинально измениться.
Как уточняет Шрайер, Ubisoft возлагает на данный проект большие надежды. Настолько большие, что даже временно перестанет выпускать стандартные игры серии Assassin’s Creed, ограничившись дополнениями к уже существующим и различными мелкими ответвлениями.
реклама
Стоит отметить, что Джейсон Шрайер — журналист с огромными связями в игровой индустрии, и его «предсказания» с поразительной точностью сбываются, поэтому относиться к ним как к очередному слуху не стоит. Но и раздувать надежд не стоит тоже. Хотя бы для того, чтобы потом не расстраиваться.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила