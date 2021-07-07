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СМИ: Ubisoft через несколько лет выпустит игру-сервис по Assassin’s Creed

Она должна стать конкурентом Fortnite и других подобных проектов.
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Франшиза Assassin’s Creed сегодня как никогда популярна, поэтому Ubisoft закономерно желает продолжать её развитие во всех направлениях. Сегодня известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники в Ubisoft, сообщил о том, что в стенах компании уже зреет проект под рабочим названием Assassin’s Creed Infinity.

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Компания расценивает данный проект как игру-сервис наподобие Fortnite. Проект будет представлять собой своеобразную онлайн-платформу на базе Asssassin’s Creed, которая будет постоянно развиваться и пополняться новым контентом. Что-либо конкретное говорить об Assassin’s Creed Infinity пока не имеет смысла: согласно информации Шрайера, проект находится на совсем ранних стадиях развития, и раньше, чем в 2024 году, ждать его релиза не стоит. Да и концепция к тому времени может кардинально измениться.

Как уточняет Шрайер, Ubisoft возлагает на данный проект большие надежды. Настолько большие, что даже временно перестанет выпускать стандартные игры серии Assassin’s Creed, ограничившись дополнениями к уже существующим и различными мелкими ответвлениями.

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Стоит отметить, что Джейсон Шрайер — журналист с огромными связями в игровой индустрии, и его «предсказания» с поразительной точностью сбываются, поэтому относиться к ним как к очередному слуху не стоит. Но и раздувать надежд не стоит тоже. Хотя бы для того, чтобы потом не расстраиваться.

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