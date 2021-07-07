Amazon анонсировала Open 3D Engine — мощный и абсолютно бесплатный движок для создания AAA-игр
Компания Amazon представила собственный движок — Open 3D Engine, который был собран на базе Lumberyard. А тот был создан на базе CryEngine, если вдруг кто забыл. Ключевой момент с Open 3D Engine связан с тем, что это платформа с открытым исходным кодом, за его использование денег просить никто не будет. Развитие движка будет определяться в рамках созданной инициативы Open 3D Foundation под контролем консорциума The Linux Foundation.
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Сотрудники Amazon Web Services утверждают, что новая технология представляет собой не просто обновлённую версию Lumberyard, а полностью переработанную платформу.
Представленный Open 3D Engine предлагает улучшенный интерфейс, повышенную производительность и встроенный редактор 3D-моделей. В технологию заложили улучшенные возможности для взаимодействия с «облаком» и Atom Renderer. Последний представляет собой инструмент для фотореалистичного и многопотокового рендеринга с поддержкой трассировки лучей на DirectX 12, Vulkan и даже Metal. В текущем состоянии Open 3D Engine содержит более 30 различных инструментов для разработки.
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Для ознакомления с возможностями движка Amazon выпустила специальное видео. После его просмотра вы можете узнать, что среди ключевых особенностей Open 3D Engine важно отметить следующее:
- интеграция с инструментами 3D-моделлинга Maya, Blender, Substance Suite и ZBrush; симуляция физики тел обеспечивается технологиями NVIDIA PhysX, NVIDIA Blast и NVIDIA Cloth;
- O3DE является многокомпонентным движком. Отдельные надстройки разработчики смогут выбирать, отключать или заменять своими наработками;
- скрипты прописываются в визуальном редакторе или с помощью инструмента Lua. Никто также не запретит использовать C++;
- технология White Box позволяет в оперативном режиме моделировать геометрию уровней;
- возможность встраивания любых облачных сервисов, не только от Amazon.
Релиз полной версии Open 3D Engine должен состояться до конца текущего года. Самые нетерпеливые могут ознакомиться с предварительной версией на GitHub. В компании Amazon также подчёркивают, что после запуска нового движка развитие Lumberyard продолжится.
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