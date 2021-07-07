Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть The Sims нового поколения на Unreal Engine 5
Серия The Sims никогда не отличалась высокими стандартами в плане графики. Оно и понятно: продукт массовый, и запредельно высокие системные требования в нём ни к чему. Но что, если бы следующая часть The Sims нарушила это правило и стала бы одной из законодательниц в плане игровой графики? Энтузиаст Priymak Elysium, вооружившись набором инструментов Unreal Engine 5 из раннего доступа, показал, что могло бы получиться.
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При создании своего «концепта» энтузиаст в полной мере задействовал возможности ранней версии Unreal Engine 5, включая систему освещения Lumen и поддержку трассировки лучей. Судя по всему, система работы с импортируемыми ассетами Nanite здесь также применялась.
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Что касается франшизы The Sims, то четвёртая номерная часть пока является последней и самой свежей. Для неё продолжают выходить тематические дополнения и обновления, так что проект живее всех живых. И о существовании следующей части пока не появляются даже слухи.
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