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В Source-песочницу Garry’s Mod за 15 лет сыграли более 20,5 миллионов человек

Ну, почти за 15.
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Проект Garry’s Mod, который продемонстрировал игрокам обширные возможности движка Source, став его неофициальной и самой эффективной рекламой, появился в текущем виде на прилавках Steam в далё-ё-ёком ноябре 2006-го года. За эти почти пятнадцать лет Garry’s Mod опробовали миллионы людей, и несколько часов назад его создатель, Гарри Ньюман, в своём Twitter поделился соответствующей статистической информацией.

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Итак, на сегодняшний день в Garry’s Mod в общей сложности сыграли 20 591 823 человека. Из них 10 913 666 человек провели в Garry’s Mod больше десяти часов, а 3 500 311 человек — больше ста часов. Как утверждает Ньюман, Garry’s Mod приобрели вдвое больше человек, чем Half-Life 2.

Напомним, что Garry’s Mod предоставляет игрокам огромный набор инструментов, с помощью которых можно всячески развлекаться с движке Source: от создания смешных и глупых физиономий G-Man’а и других персонажей игр на движке Source до конструирования самолётов и участия в различных ролевых модификациях со специальными созданными сообществом картами.

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