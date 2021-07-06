Специальный трейлер к выходу «некстгенной» версии A Plague Tale Innocence
В середине прошлого месяца разработчики из Asobo Studio пообещали, что 6 июля выпустят «некстгенное» обновление своего трогательного проекта A Plague Tale Innocence. Указанный день настал, обновление вышло, запускающий видеоролик — прилагается.
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В состав улучшенных версий A Plague Tale Innocence входят улучшенная графика, полная поддержка геймпада DualSense (для PlayStation 5), функция объёмного звука, а также возможность играть в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. В общем, список стандартный, ничего особо примечательного или необычного.
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Стоит напомнить, что в прошлом месяце был официально представлен сиквел проекта — A Plague Tale Innocence. Его релиз назначен на следующий год, пока без конкретики.
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