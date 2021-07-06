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Ролевая игра Encased, вдохновлённая Fallout и романом «Пикник на обочине», обрела дату релиза

Пока — только приблизительную.
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Разработчики из отечественной студии Dark Crystal Games определились с датой релиза Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic. Как вы сразу правильно поняли, это ролевая игра про мир, где случилась глобальная катастрофа. Выйти проект должен в сентябре, а вот точная дата будет установлена позже.

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Разработчики Encased (громоздкий подзаголовок мы опустим) при разработке своей игры вдохновлялись Fallout и романом «Пикник на обочине» братьев Стругацких. В данном случае мы имеем дело с классической изометрической камерой, пошаговой боевой системой и прочими рудиментами, почитаемыми фанатами классики. Действие Encased происходит на локации, покрытой огромным куполом. Всё это происходит в альтернативных 1970-х.

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Как утверждают сами разработчики, ролевая игра также придётся по вкусу тем, кто любит Divinity: Original Sin, Wasteland и Shadowrun. Набор геймплейных механик в Encased довольно стандартный: крафт, поиск снаряжения, изучение аномалий (привет братьям Стругацким), общение с местными и участие в сражениях. На данный момент у проекта имеется 77% рейтинга на основании чуть боле 1 тысячи отзывов.

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