Издание «Интерфакс» сообщает, что цифровой профиль пациента, над которым работает система здравоохранения России, сможет помочь врачам в профилактике и раннем выявлении болезней, также должны появиться оцифрованные генетические паспорта. Соответствующую информацию обнародовал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Формирование цифрового профиля пациента — ещё одна задача, причем в этом году, в рамках диспансеризации населения, будет уже создана информационная система, которая будет формировать цифровой профиль пациента. То есть фактически мы переходим к формату, когда информационная система будет подсказывать врачу, с каким пациентом и как работать», — заявил Михаил Мурашко на встрече со студентами вузов и колледжей в Уральском государственном медицинском университете.

По мнению главы Минздрава, крайне важно задать система здравоохранения профилактическую направленность с ранним выявлением заболеваний. В рамках нового проекта будет создаваться генетический профиль с полногеномным секвенированием. С помощью биоинформационных технологий будет создаваться своего рода цифровой паспорт. Если точнее, то «оцифрованный генетический паспорт человека».