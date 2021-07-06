Sony решила больше не устраивать тайн и секретов из того, из чего не следует, и наконец-то огласила дату проведения своего мероприятия State of Play. Новинками от своих внутренних (и не только) студий Sony поделится с нами в ночь с четверга на пятницу — 8 июля в 23:59 по московскому времени.

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Мероприятие пройдёт около получаса, из которых треть времени уделят показу Deathloop от студии Arkane, а остальное время — проектам от сторонних разработчиков.

Учитывая, что в начале месяца Sony приобрела занимающуюся портированием игр на PC ( и другие платформы) студию Nixxes, а вдогонку инсайдеры ещё сообщают о подготовке ремастера Bloodborne для PS5 и PC, логично предположить, что всеми новостями о данной ролевой игре с нами поделятся именно в указанный в первом абзаце день. Там же, скорее всего, будет официально подтверждён или опровергнут слух о покупке Sony студии Bluepoint — авторов ремейка Demon’s Souls.