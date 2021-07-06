Гейминг по подписке — это уже не будущее, а вполне себе настоящее, и огромную роль в переходе игроков на данную модель потребления игрового контента сыграла Microsoft с её Xbox Game Pass’ом. Сегодня руководство игрового подразделения компании поведало о том, какие игры пополнят каталог Game Pass до 15 июля включительно.

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Хотя на этот раз пополнение совсем крошечное, внимания оно заслуживает не меньше, чем обычно. Так, уже в этот четверг, 8 июля, Xbox Game Pass пополнится Tropico 6 (на Xbox и PC) и UFC 4 (на Xbox). А ровно неделей позже, 15 июля, в состав подписки на Xbox и PC войдут Farming Simulator 19 и Bloodroots.

По традиции, некоторые игры также покидают каталог Game Pass. 14 июля мы попрощаемся с EA Sports UFC и EA Sports UFC 2 на консолях, а 15 июля — с Endless Space 2 (PC), Downwell (PC) и CrossCode (Xbox и PC).