По последним данным издания The Wall Street Journal, рекламодатели в последнее время стали снижать расходы на платформу Apple. Это стало актуально после внедрения фреймворка App Tracking Transparency в iOS 14.5.

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Собственно, данный инструмент от Apple позволяет ограничить доступ к уникальному идентификатору, который используется рекламными сетями для распознания устройства. То есть, пользователь может запретить приложениям для iPhone и iPad отслеживать активность. После появления App Tracking Transparency две трети пользователей устройств на базе iOS запретили собирать свои личные данные. Специалисты аналитической компании Branch Metrics подсчитали, что сумма расходов рекламодателей на мобильную платформу от Apple сократилась на 30% за июнь месяц. В это же самое время траты рекламодателей на Android выросли на 10%.

Медиакомпании констатируют, что после внедрения ATT данных пользователей для анализа становится меньше, поэтому теряется возможность предлагать таргетированную рекламу. Среди крупных компаний, которые оценили решение Apple негативно, есть не только рекламные агентства, но и крупные игроки на рынке. Все они считают, что Apple нарушает условия конкуренции и монополизирует тем самым рекламу в Apple.