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Звуковой редактор Audacity может отправлять данные пользователя силовым органам РФ — это прописано в пользовательском соглашении

Делаем выводы.
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Программа для обработки звука Audacity удивила своих пользователей новой редакцией пользовательского соглашения, которое вступило в силу с 2 июня. В новых пунктах соглашения упоминается возможность сбора следующей информации о пользователях: модель процессора компьютера, версия операционной системы и IP-адрес. Публичным документом также предусматривается возможность сбора данных, необходимых для правоохранительных органов, запросов властей и судебных разбирательств.

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В соглашении упоминается тот факт, что хеш IP-адреса будут хранить в течение года, после чего он будет удалён. В компании отметили, что при помощи другой информации нельзя идентифицировать пользователя.

Авторы звукового редактора Audacity дали понять, что вся информация о пользователях будет храниться на серверах в Европейской экономической зоне. «Однако иногда от нас требуется передавать ваши персональные данные нашему главному офису в России и нашему внешнему юрисконсульту в США», — отмечается в пользовательском соглашении. Разработчики гарантируют защиту данных, если они будут переданы за пределы ЕЭЗ.

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По новым правилам использования Audacity, пользоваться программой могут только лица старше 13 лет. Скорее всего, данное ограничение связано с требованиями европейского законодательства GDPR.

Если кто не знал, то Audacity — это редактор звуковых файлов, предназначенный для записи и оцифровки звука, изменения параметров файла, применения звуковых эффектов и других подобных вещей.

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