Звуковой редактор Audacity может отправлять данные пользователя силовым органам РФ — это прописано в пользовательском соглашении
Программа для обработки звука Audacity удивила своих пользователей новой редакцией пользовательского соглашения, которое вступило в силу с 2 июня. В новых пунктах соглашения упоминается возможность сбора следующей информации о пользователях: модель процессора компьютера, версия операционной системы и IP-адрес. Публичным документом также предусматривается возможность сбора данных, необходимых для правоохранительных органов, запросов властей и судебных разбирательств.
реклама
В соглашении упоминается тот факт, что хеш IP-адреса будут хранить в течение года, после чего он будет удалён. В компании отметили, что при помощи другой информации нельзя идентифицировать пользователя.
Авторы звукового редактора Audacity дали понять, что вся информация о пользователях будет храниться на серверах в Европейской экономической зоне. «Однако иногда от нас требуется передавать ваши персональные данные нашему главному офису в России и нашему внешнему юрисконсульту в США», — отмечается в пользовательском соглашении. Разработчики гарантируют защиту данных, если они будут переданы за пределы ЕЭЗ.
реклама
По новым правилам использования Audacity, пользоваться программой могут только лица старше 13 лет. Скорее всего, данное ограничение связано с требованиями европейского законодательства GDPR.
Если кто не знал, то Audacity — это редактор звуковых файлов, предназначенный для записи и оцифровки звука, изменения параметров файла, применения звуковых эффектов и других подобных вещей.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила