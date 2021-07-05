Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 в интервью украинскому блогеру опровергли участие Моргенштерна в тестировании проекта
Несколько недель назад стало известно, что эпатажный «рэпер» Алишер Моргенштерн якобы договорился с представителями компании GSC Game World об участии в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Об этом он заявил на подкасте стендап-комика Данилы Поперечного, добавив также, что для продвижения игры может быть придумана какая-то уникальная рекламная интеграция. Комментариев от GSC Game World по этому поводу пришлось ждать несколько недель.
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Так, в интервью с украинским блогером OLDboi представители студии разработки Евгений Базаров и Максим Ткаченко дали понять, что никаких переговоров с «рэпером» Моргенштерном не проводились. Разговоров о возможной рекламной интеграции тоже не было. GSC планирует проводить тестирование проекта исключительно силами своей команды, без привлечения медийных личностей.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна поступить 28 апреля 2022 года — если не случится переносов.
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