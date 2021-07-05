СМИ: Pro Evolution Soccer 2022 будет распространяться по условно-бесплатной модели
Хотя формально крупных «футбольных» франшизы в игровой индустрии две — FIFA и Pro Soccer Evolution (PES) — но по факту наблюдается тотальная монополия «Фифы»: как PES ни старается, но приблизиться к FIFA по популярности даже на расстояние пушечного выстрела не может. Видимо, компанию Konami, владеющую правами на PES, эта ситуация совсем не радует, и она решила принять экстренные меры.
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Как передаёт издание Video Games Chronicle, Konami планирует перевести PES на условно-бесплатную модель распространения. Ранее Konami уже «прощупывала» почву с Lite-версиями Pro Evolution Soccer, и вот теперь, похоже, решила перевести на f2p её основную часть.
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Запуск PES 2022 должен состояться этой осенью, а это значит, что все секреты будут раскрыты уже в ближайшее время.
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