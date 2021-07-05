Авторы Metro готовятся к работе над AAA-проектом в новой франшизе
То, что современные студии разработки игр не сидят долго без дела, это известная и нормальная практика: лавры лаврами, а кушать хочется всегда. Вот и коллектив 4A Games, известный по серии Metro, уже вовсю ищет сотрудников для работы над высокобюджетным (AAA) проектом в новой франшизе, то есть, не связанной с «Метро».
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Судя по описанию вакансий, новый проект 4A Games будет очень амбициозным. По крайней мере, соискатели на должности в студии должны уметь отбрасывать все сомнения и уметь делать даже невозможное. Также, согласно описанию, в новинке предполагается использование режимов вида как от первого, та и от третьего лица.
Последним (крайним) проектом 4A Games стал Metro Exodus, вышедший в начале 2019 года и получивший одобрительные отзывы как от профессиональных обозревателей, так и от простых игроков, что, на наш взгляд, куда важнее.
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