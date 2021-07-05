Стали известны системные требования Vampire The Masquerade Bloodhunt — минимум GTX 1070 и 16 Гбайт ОЗУ
Хотя «Мир Тьмы» и «королевская битва» с трудом сочетаются в одном предложении, разработчики из студии Sharkmob решили, что риск — дело благородное, и в прошлом месяце анонсировали Bloodhunt: «батл рояль» в мире Vampier The Masquerade. Полноценный релиз проекта состоится ещё даже неизвестно, когда, однако его закрытое альфа-тестирование завершилось на минувших выходных. Авторы посчитали, что теперь самое время огласить минимальные и рекомендованные системные требования новинки.
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Получилось относительно прожорливо. Само посудите; вот, например, минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 1600X или лучше;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT или лучше;
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе (настоятельно рекомендуется SSD);
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования чуть повыше:
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X или лучше;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT или лучше;
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе (настоятельно рекомендуется SSD);
- операционная система Windows 10.
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В Bloodhunt нам нужно будет принять роль одного из вампиров и, упиваясь кровушкой врагов, развивать свои способности и наращивать их разрушительную силу.
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