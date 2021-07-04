Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
В самом начале этой недели инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, сообщил, что местом действия следующей части Grand Theft Auto станет Вайс-Сити в современном сеттинге, одним из главных героев станет девушка, а город при этом будет постоянно развиваться и изменяться, дабы соответствовать потребностям своей сетевой части.
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Хотя Хендерсон сам по себе проверенный инсайдер, который ещё задолго до анонса Battlefield 2042 рассказал о ней в мельчайших подробностях, но подтверждение другого, ещё более авторитетного инсайдера, никому не повредит. Речь идёт о журналисте Bloomberg Джейсоне Шрайере, который с завидным постоянством публикует впоследствии оказывающиеся правдой материалы закрытого характера.
По сути, Шрайер «подтвердил» всё сказанное Хендерсоном, заявив, что информация Тома полностью соответствует тому, что ему самому доводилось слышать о Grand Theft Auto VI: игра ещё на ранних стадиях разработки.
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Что касается сроков релиза, то готовьтесь ждать ещё несколько лет: раньше 2024-го, а то и вовсе 2025-го новая часть культовой серии боевиков не появится.
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