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Известный инсайдер о GTA VI: релиз не раньше 2024 года, основной локацией станет современный Вайс-Сити

Ранее этот энтузиаст «слил» информацию по Battlefield 2042.
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Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о Grand Theft Auto VI, про которую в последнее время кто только не высказывался. Свои мысли и собранные слухи Хендерсон изложил в отдельном видео. По словами инсайдера, действие новой GTA будет происходить в современном мире, а основной локацией станет Вайс-Сити. Компания Rockstar Games очень много внимания будет уделять сетевому режиму GTA Online, но это всем всегда было понятно и без слухов.

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Ещё Том Хендерсон рассказал, что мир игры будет постоянно развиваться и меняться — в качестве рабочей аналогии инсайдер привёл пример Fortnite. Якобы, разработчики собираются изменять отдельные локации в новых дополнениях.

По дате релиза тоже кое-что можно выудить из представленного видео: не раньше 2024 года. Такие сроки обуславливаются тем, что Rockstar хочет спокойно, без переработок, закончить работу над своим новым большим проектом.

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Верить ли словам Тома Хендерсона — отдельный вопрос. Но, если что, ранее этот инсайдер «слил» всю информацию по Battlefield 2042, все сведения практически полностью подтвердились после официального анонса.

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