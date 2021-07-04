Разработчики из ArenaNet отложили выпуск крупного расширения для Guild Wars 2 — их главной MMO на сегодняшний день. Изначально набор контента должен был выйти в конце текущего года, но его отложили до начала 2022-го. Причина максимально понятная — пандемия коронавируса, из-за которой были нарушены процессы производства.

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Само расширение называется End of Dragons. Разработчики в своём официальном обращении к фанатам подчёркивают, что последние полтора года дались команде непросто, но процесс создания никто не останавливал — просто произошли корректировки по срокам.

Напомним также, что 27-го июля состоится прямая трансляция, посвящённая расширению End of Dragons. Как и полагается для таких ивентов, разработчики будут много рассказывать о запланированном к выпуску контенте, персонажах, сюжете и многом другом. В обязательном порядке будет показан новый трейлер. Также известно, что с выходом нового расширения Guild Wars 2 станет поддерживать DirectX 11. В общем, разработчики планируют заняться графическим движком проекта.

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Изначально расширение End of Dragons было анонсировано в конце прошлого года.