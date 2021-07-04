Расширение End of Dragons для популярной онлайновой игры Guild Wars 2 не выйдет в установленные сроки
Разработчики из ArenaNet отложили выпуск крупного расширения для Guild Wars 2 — их главной MMO на сегодняшний день. Изначально набор контента должен был выйти в конце текущего года, но его отложили до начала 2022-го. Причина максимально понятная — пандемия коронавируса, из-за которой были нарушены процессы производства.
реклама
Само расширение называется End of Dragons. Разработчики в своём официальном обращении к фанатам подчёркивают, что последние полтора года дались команде непросто, но процесс создания никто не останавливал — просто произошли корректировки по срокам.
Напомним также, что 27-го июля состоится прямая трансляция, посвящённая расширению End of Dragons. Как и полагается для таких ивентов, разработчики будут много рассказывать о запланированном к выпуску контенте, персонажах, сюжете и многом другом. В обязательном порядке будет показан новый трейлер. Также известно, что с выходом нового расширения Guild Wars 2 станет поддерживать DirectX 11. В общем, разработчики планируют заняться графическим движком проекта.
реклама
Изначально расширение End of Dragons было анонсировано в конце прошлого года.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила