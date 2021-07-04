Разработчики из студии Flying Wild Hog ещё даже не обозначили точную дату выхода Shadow Warrior 3, а уже презентуют свой новый проект, созданный при сотрудничестве с издательством Jagex. Встречаем, ролевой кооперативный боевик Space Punks, своей стилистикой сильно напоминающий проекты серии Borderlands. Разве что положение камеры иное: вместо боевика от первого лица мы имеем дело с изометрией.

реклама

анонсы и реклама ASUS RTX 3060 дешевле чем ты думаешь 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

На текущий момент нашему вниманию представили четырёх основных персонажей — от симпатичных и не очень людей до настоящих мутантов и инопланетян вроде разумного человекоподобного свина и инопланетного таракана богомола. Все персонажи обладают своими уникальными качествами и способностями, однако пока не вполне ясно, будет ли здешний «бестиарий» ограничен этой четвёркой или же со временем нам покажут дополнительных героев.

реклама

Ранний доступ к Space Punk стартует 14 июля; сколь долго игра в нём пробудет, не уточняется. Кроме того, по какой-то неведомой причине игра запланирована к релизу только на PC и консолях текущего поколения — «пастген» оставили за бортом. И дело тут, как видите, точно не в графике, с которой «пастген» прекрасно справится.