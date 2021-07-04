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Авторы Shadow Warrior анонсировали ролевой боевик Space Punk в стиле Borderlands

Выглядит сильно так себе.
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Разработчики из студии Flying Wild Hog ещё даже не обозначили точную дату выхода Shadow Warrior 3, а уже презентуют свой новый проект, созданный при сотрудничестве с издательством Jagex. Встречаем, ролевой кооперативный боевик Space Punks, своей стилистикой сильно напоминающий проекты серии Borderlands. Разве что положение камеры иное: вместо боевика от первого лица мы имеем дело с изометрией.

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На текущий момент нашему вниманию представили четырёх основных персонажей — от симпатичных и не очень людей до настоящих мутантов и инопланетян вроде разумного человекоподобного свина и инопланетного таракана богомола. Все персонажи обладают своими уникальными качествами и способностями, однако пока не вполне ясно, будет ли здешний «бестиарий» ограничен этой четвёркой или же со временем нам покажут дополнительных героев.

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Ранний доступ к Space Punk стартует 14 июля; сколь долго игра в нём пробудет, не уточняется. Кроме того, по какой-то неведомой причине игра запланирована к релизу только на PC и консолях текущего поколения — «пастген» оставили за бортом. И дело тут, как видите, точно не в графике, с которой «пастген» прекрасно справится.

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