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Многопользовательская «песочница» Palia от разработчиков из Blizzard и Epic получила $30 миллионов финансирования

Интересная концепция, кстати. Созидательная.
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Несколько недель назад бывшие сотрудники Blizzard, Epic Games и Riot Games анонсировали Palia — онлайновую игру про мирное общение и развитие общества в деревне. Для проекта моделируется максимально миролюбивая вселенная высокого фэнтези, которая понравилась инвесторам. Именно поэтому студия Singularity 6 получила финансирование в размере $30 миллионов.

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По сообщениям издания VentureBeat, деньги выходам из Blizzard и Epic выделили несколько крупных компаний, среди которых есть узнаваемая Transcend и легендарный Митч Ласки. Финансирование Palia пришлось весьма кстати: разработчики наймут дополнительный персонал не только для разработки игры, но и для пострелизной поддержки.

Напомним, в Palia игроки окажутся в огромном мирном поселении, для выживания в котором придётся заниматься приятными созидательными вещами: постройкой дома, общением с соседями, обустройством районов и так далее. По внутреннему устройству Palia похожа на гибрид Stardew Valley, Animal Crossing и других подобных проектов.

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Palia должны перевести в стадию закрытого альфа-тестирования до конца лета текущего года. С датой релиза пока всё максимально не ясно.

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