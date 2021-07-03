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В середине июля для Path of Exile анонсируют новое дополнение

Оно же расширение.
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Path of Exile пока не думает никому отдавать титул лучшего «диаблоида» из существующих, и даже напротив — всё активнее и активнее укрепляется в своём статусе. Так, уже 15 июля студия Grinding Gear Games проведёт прямую трансляцию, в рамках которой покажет первые кадры следующего расширения игры. Небольшой видеоролик-тизер, в котором разработчики показали совсем не то, что хотели, прилагается.

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Стоит напомнить, что помимо поддержки Path of Exile, которая в этом году отмечает восьмилетие, разработчики из Grinding Gear также вовсю трудятся над сиквелом — Path of Exile 2. Продолжение станет своеобразной «надстройкой» для оригинала — с новым сюжетом, новыми классами Восхождения и другими нужными изменениями.

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Ждать Path of Exile 2 раньше следующего года, впрочем, не стоит.

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path of exile grinding gear games
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