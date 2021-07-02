Разработчики из Monuments Games при поддержке польского издателя Games Incubator свой дебютный проект — Pirates Jobs. Это симулятор пирата, но только не благородного и манерного, как Джек Воробей, а современного. То есть, недалёкого, грубого и безжалостного. И, кажется, похожего на актёра Бархада Абди.

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Современный пират, в понимании разработчиков из Monuments Games, обязательно должен быть откуда-то из Сомали и состоять в команде метких стрелков, устраивающих дерзкие налёты на коммерческие суда где-то на восточном побережье Африки. Если вы смотрели фильм «Капитан Филлипс» с Томом Хэнксом в главной роли, то уже знаете, про каких пиратов идёт речь.

Если что, мы такой контент решительно осуждаем, но после успешного выполнения заданий герой-пират сможет прокачивать свою моторную лодку, закупать гранаты и обзаводиться другими видами вооружения. Разумеется, на пиратов тоже будут охотиться — представители законной власти разных стран, в основном.

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Pirates Job выйдет когда-нибудь в Steam, даты релиза нет. Первый трейлер уже доступен для ознакомления, а за подробностями следует обратиться к официальной страничке проекта в Steam.