Задолго до выхода DOOM Eternal разработчики из id Software заявляли, что в перспективе введут в игру механику так называемого вторжения — когда игрок мог бы влезть в чужое прохождение и, приняв роль одного из демонов, всячески отравлять бедолаге процесс. Запуск функции откладывался, и вот, сегодня стало известно, что он не состоится вовсе — «Вторжение» отменили.

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Причин на то было две, и обе они звучат неубедительно. Во-первых, сложность удалённой работы всё же наложила отпечаток на производство игры. Во-вторых, игроки очень тепло приняли сюжетное дополнение The Ancient Gods и специальные мастер-уровни, вдохновив команду на то, чтобы продолжить развивать DOOM Eternal именно в эту сторону.

Вместо «Вторжения» в DOOM Eternal появится режим «Орды». Его подробностями разработчики пока не делятся, но логично предположить, что речь идёт о режиме, где надо выстоять против всё более и более ожесточённых волн оппонентов. Кроме того, id Software продолжит обновлять и совершенствовать сетевой режим Battlemode.

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Что ждёт DOOM Eternal в будущем, разработчики поведают в рамках QuakeCon, проведение которой запланировано на середину—конец августа.