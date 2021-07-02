Роскомнадзор планирует оштрафовать Facebook, Twitter и WhatsApp за нарушение российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России. Напомним, ранее ведомство потребовало от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных российских пользователей обрабатывается на территории РФ. Собственно, ни Facebook, ни Twitter, ни WhatsApp такие данные вовремя не подали.

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В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил. Вопрос о локализации баз данных российских пользователей в РФ обсуждается с зарубежными компаниями с 2015 года.

За повторное нарушение Facebook и Twitter грозит штраф от 6 до 18 миллионов рублей. WhatsApp нарушает впервые, поэтому штраф составит от одного до 6 миллионов рублей.