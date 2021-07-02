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AR-проект The Witcher Monster Slayer выйдет на Android и iOS уже в этом месяце

Это как Pokemon GO, только «Ведьмак».
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CD Projekt наконец-то собралась с силами и огласила дату полноценного релиза The Witcher Monster Slayer. Проект заглянет на мобильные устройства под управлением Android и iOS уже 21 июля.

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The Witcher Monster Slayer представляет собой мобильную игру в дополненной реальности, по своему геймплею сильно напоминающую Pokemon GO. Разве что вместо сбора покемонов здесь нам придётся бродить по окрестностям в поисках опасных монстров, требующих ликвидации. Трудно сказать, насколько данная игра будет востребована во время пандемии; очевидно, мы узнаем об этом уже в конце июля.

Проект был анонсирован в августе прошлого года, а ранее в этом году состоялся её так называемый мягкий запуск.

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