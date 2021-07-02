BSOD всё, да здравствует BSOD: синий «экран смерти» в Windows 11 станет чёрным
Компания Microsoft собирается изменить легендарный «синий экран смерти» (он же BSOD) в Windows 11. Собственно, так происходит практически с каждой новой ОС от редмондцев — внешний вид таких сообщений от системы, которые меняются с каждой новой редакцией, легко «нагуглить» в Сети. Что касается Windows 11, то в ней «экран смерти» станет чёрным. На YouTube-канале некоего Martin Nobel был опубликован новый вариант экстренного сообщения от ОС, чуть позже информацию подтвердили в издании The Verge.
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Новая «фишка» системы появилась в сборке 22200.51, тогда как в предварительных версиях 22000.1 экран оставался синим. За долгое время это первое серьёзное изменение BSOD. Напомним, в 2012 году в таком сообщении появился грустный смайлик, а в 2016 году добавился QR-код. Впервые средство оповещения о возникших ошибках появилось в Windows 3.0.
Ещё один забавный факт связан с аббревиатурой BSOD. С переходом в чёрный цвет она не изменится. Новый BSOD будет показывать код остановки и аварийный дамп.
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