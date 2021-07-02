Star Wars: The Old Republic получит глобальное дополнение Legacy of the Sith по случаю 10-летия игры
Десять лет назад, в 2011 году, состоялся релиз онлайновой игры Star Wars: The Old Republic. За разработку проекта отвечала компания BioWare Austin. Собственно, подготовка к празднованию десятилетию проекта уже началась. Разработчик провёл специальную трансляцию, посвящённую этой дате. А в скором времени состоится выход полномасштабного дополнения Legacy of the Sith, которое должно открыть собой новую эру игры. По крайней мере, так заявляют её авторы.
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Само дополнение продолжит сюжетную историю SWTOR. Игрокам нужно будет отправиться на важную миссию для раскрытия зловещего плана Дарта Малгуса — ситха-отступника. Параллельно с эти нужно будет взять под контроль водную планету Манаан.
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С выпуском обновления Star Wars: The Old Republic ждут следующие изменения:
- увеличение максимального уровня до 80-го;
- обновлённая система создания персонажей;
- переработанные системы подбора экипировки и сбора предметов;
- «боевые стили» — механика, позволяющая комбинировать классовые истории персонажей со способностями других специализаций;
- обновлённый дизайн классов;
- задачи и миссии для высокоуровневых игроков: «Операция» на исследовательской станции, «Флешпоинт» в горной гробнице на планете Элом и другие.
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Дополнение Legacy of Sith должно выйти до конца текущего года. Именно в момент выхода DLC разработчики начнут праздновать 10-летие SWTOR, которое продлится весь будущий год. Для игроков обещаны обновления, контент и другие бонусы.
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