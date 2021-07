Десять лет назад, в 2011 году, состоялся релиз онлайновой игры Star Wars: The Old Republic. За разработку проекта отвечала компания BioWare Austin. Собственно, подготовка к празднованию десятилетию проекта уже началась. Разработчик провёл специальную трансляцию, посвящённую этой дате. А в скором времени состоится выход полномасштабного дополнения Legacy of the Sith, которое должно открыть собой новую эру игры. По крайней мере, так заявляют её авторы.

Само дополнение продолжит сюжетную историю SWTOR. Игрокам нужно будет отправиться на важную миссию для раскрытия зловещего плана Дарта Малгуса — ситха-отступника. Параллельно с эти нужно будет взять под контроль водную планету Манаан.

С выпуском обновления Star Wars: The Old Republic ждут следующие изменения:

увеличение максимального уровня до 80-го;

обновлённая система создания персонажей;

переработанные системы подбора экипировки и сбора предметов;

«боевые стили» — механика, позволяющая комбинировать классовые истории персонажей со способностями других специализаций;

обновлённый дизайн классов;

задачи и миссии для высокоуровневых игроков: «Операция» на исследовательской станции, «Флешпоинт» в горной гробнице на планете Элом и другие.

Дополнение Legacy of Sith должно выйти до конца текущего года. Именно в момент выхода DLC разработчики начнут праздновать 10-летие SWTOR, которое продлится весь будущий год. Для игроков обещаны обновления, контент и другие бонусы.