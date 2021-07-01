Разработчики из студии Pyranha Bytes, которых мы хорошо знаем по игровым сериям Gothic и Risen, дали интервью изданию Wccftech. В беседе с журналистами представители команды ответили на самые важные вопросы касательно недавно анонсированной ролевой игры ELEX II. Мы сейчас расскажем о самом интересном.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

С момента событий первой части прошло шесть лет, главный герой Джакс в пустоши Каракиса, вдали от всех фракций. Вернуться ему придётся для того, чтобы объединить все формирования для борьбы с общим врагом. Помогать ему в этом будут как напарники из предыдущей игры, так и новые персонажи.

реклама

У Джакса появился сын Декс, который должен будет сыграть важную роль в сюжете ELEX II. Говоря о сюжете и взаимодействии с персонажами, представители Pyranha Bytes не стесняются обещать, что за решениями игрока последует изменение отношения к нему со стороны окружающих. На выполнение отдельных стадий квестов это тоже должно повлиять. Череда определённых решений игрока приведёт его к уникальному финалу, коих тут будет насчитываться превеликое множество. Опять же, на выбор концовки повлияют не только решения Джакса, но и отношения со спутниками и выбор фракции.

реклама

Важная составляющая обновлённого геймплея ELEX II — переработанная механика полётов. Последние будут сделаны намного удобнее в управлении по сравнению с первой частью. Использование реактивного ранца в игре не ограничивается подъёмами на высокие объекты: перемещаться по миру тоже разрешат. Отсюда следует ещё одна новая «фишка» сиквела — воздушные бои. Джакс будет способен сражаться в полёте с врагами как с помощью оружия ближнего боя, так и на дальних подступах.

Боевая система ELEX II представляет собой улучшенную и переработанную версию из оригинала. Сотрудники Pyranha Bytes при её создании опирались на отзывы игроков, поэтому «боёвка» получилась более динамичной и отзывчивой. Так, в схватках на коротких дистанциях герой игрок сможет контролировать силу удара, все анимации взмахов и движений героя были перезаписаны с нуля. Искусственный интеллект врагов тоже натренировали.

реклама

ELEX II порадует огромным набором доступного оружия: ракетные установки, луки, топоры и многое другое. Игроку придётся грамотно комбинировать магические способности с физическими, создавая уникальный «билд» для своего Джакса. В размещённом ниже видео вы можете увидеть заснятый журналистами издания Wccftech геймплей ELEX II в разрешении 4K

Что касается размеров игрового мира, тот тут рекордов не случилось. Зато разработчики пообещали сделать его более интересным и живым, наполнив мелкими деталями и второстепенными заданиями.

Разработчики собираются выпустить ELEX II в текущем году, но переноса на более поздний срок не исключают. Проект должен выйти на PC, Xbox и Playstation.