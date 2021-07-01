Напряжённый геймплейный трейлер Dying Light 2
Сегодня Techland, продолжая наращивать объёмы предпродажной подготовки, провела новую трансляцию, посвящённую своему зомби-боевику Dying Light 2. Интересного в её рамках, впрочем, было очень мало, и это немногое — геймплейный видеоролик с демонстрацией новых суперзаражённых.
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Видеоролик начинается с того, что нашему герою необходимо пробраться в госпиталь и раздобыть там биомаркер — устройство, отслеживающее процесс заражения зомби-вирусом. Соваться без такого устройства в тёмные места крайне рискованно, ведь герой никогда не знает, когда вирус возьмёт над ним верх. А заражены в единственном уцелевшем городе человечества все; просто в разной степени.
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Релиз Dying Light 2 запланирован на 7 декабря на всех актуальных платформах. Сама разработка уже практически завершена, что выражается в почти полностью записанных репликах главного героя. Так что, надеемся, переносов выхода не случится.
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