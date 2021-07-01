Сегодня Techland, продолжая наращивать объёмы предпродажной подготовки, провела новую трансляцию, посвящённую своему зомби-боевику Dying Light 2. Интересного в её рамках, впрочем, было очень мало, и это немногое — геймплейный видеоролик с демонстрацией новых суперзаражённых.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Видеоролик начинается с того, что нашему герою необходимо пробраться в госпиталь и раздобыть там биомаркер — устройство, отслеживающее процесс заражения зомби-вирусом. Соваться без такого устройства в тёмные места крайне рискованно, ведь герой никогда не знает, когда вирус возьмёт над ним верх. А заражены в единственном уцелевшем городе человечества все; просто в разной степени.

реклама

Релиз Dying Light 2 запланирован на 7 декабря на всех актуальных платформах. Сама разработка уже практически завершена, что выражается в почти полностью записанных репликах главного героя. Так что, надеемся, переносов выхода не случится.