СМИ: Microsoft и Kojima Productions собираются сотрудничать
Журналист VentureBeat Джефф Грабб, сведения которого имеют свойство с довольно высокой (но всё же не абсолютной) вероятностью оказываться правдой, передаёт, что Microsoft и студия Kojima Productions подписали письмо о намерениях, в котором отмечают готовность двух компаний к заключению издательского соглашения для некой новой игры для Xbox.
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Как сообщается, Microsoft уже готовит всё необходимое, дабы обеспечить студии Кодзимы идеальные условия для выпуска его новой игры. Стороны надеются, что итогом сотрудничества станет полное раскрытие потенциала коллектива Kojima Productions. Впрочем, пока никакими подробностями Грабб не обладает.
Хотя в наши дни, когда платформенные войны между Sony и Xbox грозят перейти в новую «ожесточённую фазу», подобная новость звучит как что-то вполне реалистичное, сохранять долю скептицизма, особенно, вспоминая, что «предсказания» Грабба нередко проваливаются, будет наиболее правильным решением.
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