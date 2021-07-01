Представители польской студии Madmind дали понять, что релиз эротического боевика Succubus не состоится в ранее оговоренные сроки. Изначально проект должен был появиться в продаже 21 июля, теперь дату релиза перенесли на 8 сентября.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Напомним, в рамках проведения летнего фестиваля Steam игрокам было предложено установить и опробовать новую демоверсию Succubus, которая в своём жанре стала по итогу самой востребованной и самой загружаемой. Как вы понимаете, после общения игроков с представленной демоверсией разработчики собрали внушительную обратную связь, что и могло стать причиной для переноса.

Что там будет исправлено в финальной версии Succubus — знают только те, кто устанавливал демоверсию фестиваля. В Steam также размещена в свободном доступе другая демоверсия, которая была выпущена 22 июля 2020 года. Общее мнение игроков насчёт бесплатной «демки» получилось весьма ободряющее: 83% рейтинга на основании более 4,4 тысячи отзывов. Succubus готовится к релиза на PC.