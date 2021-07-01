Релиз перспективного хоррора Succubus перенесли с июля на сентябрь
Представители польской студии Madmind дали понять, что релиз эротического боевика Succubus не состоится в ранее оговоренные сроки. Изначально проект должен был появиться в продаже 21 июля, теперь дату релиза перенесли на 8 сентября.
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Напомним, в рамках проведения летнего фестиваля Steam игрокам было предложено установить и опробовать новую демоверсию Succubus, которая в своём жанре стала по итогу самой востребованной и самой загружаемой. Как вы понимаете, после общения игроков с представленной демоверсией разработчики собрали внушительную обратную связь, что и могло стать причиной для переноса.
Что там будет исправлено в финальной версии Succubus — знают только те, кто устанавливал демоверсию фестиваля. В Steam также размещена в свободном доступе другая демоверсия, которая была выпущена 22 июля 2020 года. Общее мнение игроков насчёт бесплатной «демки» получилось весьма ободряющее: 83% рейтинга на основании более 4,4 тысячи отзывов. Succubus готовится к релиза на PC.
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