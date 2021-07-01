В Epic Games Store стартовала раздача головоломки The Spectrum Retreat
К новостям про еженедельные раздачи игр в Epic Games Store уже практически невозможно придумать оригинальное вступление, поэтому в перспективе придётся обходиться вообще без него. Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в EGS можно бесплатно забрать очередной подарок — на сей раз головоломку от первого лица The Spectrum Retreat.
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Действие The Spectrum Retreat разворачивается в недалёком будущем в таинственном отеле, скрытом от внешнего мира. Чтобы разобраться, что тут происходит, придётся решить массу загадок и головоломок.
Через неделю раздача, естественно, сменится, и в её рамках можно будет забрать головоломку Bridge Constructor The Walking Dead и ролевую инди-стратегию Ironcast. В общем, раздача валежника, пусть и в хорошем качестве, продолжается.
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