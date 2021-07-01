«Сбер» запустил «Инсайдер» — социальную сеть для деловых контактов
Компания «Сбер» запустила социальную сеть «Инсайдер» — она предназначена для деловых контактов. Как утверждают разработчики сети, зарегистрированный пользователь сможет найти там инвесторов, бизнес-партнёров и просто новых сотрудников. Для «Инсайдера» реализована интересная программная функция — возможность делиться своим профилем как визиткой. Его можно отправлять в социальных сетях, мессенджерах или даже показывать QR-код.
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На данный момент приложение «Инсайдера» можно скачать в Google Play и App Store. После прохождения этапа регистрации пользователь сможет оценить интеграцию социальной сети в сервисе по поиску работы «Работа.ру». То есть, при наличии резюме на «Работа.ру» или аккаунта в «ВКонтакте» появится возможность воспользоваться функцией автозаполнения. Встроенный чат-бот позволит настроить профессиональный профиль в автоматическом режиме. Уже на этапе регистрации система будет предлагать необходимые контакты, компании и вакансии для создания личной профессиональной сети специалиста.
Ещё одна функция «Инсайдера» — возможность создания тематических постов — тех самых инсайдов. Через них участник сети сможет просить нужные контакты, советы и объявлять о поиске нужных сотрудников.
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Разработчики «Инсайдера» утверждают, что пользовательская база «Инсайдера» уже насчитывает тысячи сотрудников из следующих компаний: Яндекс, Biglion, Mail.ru, Skyeng, МТС и других.
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