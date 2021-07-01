Разработчики из студии Electric Square анонсировали Detonation Racing — гоночную аркаду с взрывами и случайными событиями на трассе. Этот проект во многом копирует идеи из необыкновенной Slit/Second, и неспроста. Ведь над игрой работают бывшие сотрудники Black Rock Studio — именно эта компания в своё время и создала Split/Second.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Геймплей Detonation Racing соответствующий. Болиды рассекают по трассам, а во время заездов постоянно происходит натуральная дичь и непрерывный экшен. Всё взрывается, на гонщиков падают ковши огромных экскаваторов, трассы меняют своё направление и архитектуру — в общем, хорошее такое безобразие в духе Split/Second. Добавим сюда общую стилизацию под безумное телешоу и получаем полную картину происходящего.

реклама

Во всей этой истории смущать может ровно один момент: Detonation Racing пока заявлена как эксклюзивный проект для сервиса Apple Arcade. То есть, гоночная аркада выйдет только на iPhone, iPad и других платформах от Apple. Собственно, в это легко поверить, ознакомившись с первыми скриншотами и геймплейным трейлером: визуальный ряд простенький и практически устаревший.

реклама

Для Detonation Racing заявлены несколько режимов: одиночный, сетевой мультиплеер, локальный мультиплеер. В момент выхода игра сможет предложить к ознакомлению девять машин, шесть трасс и простенькую систему кастомизации. Точная дата релиза не указывается — разработчики просто говорят. что он случится «скоро».