Анонсирована Detonation Racing — мобильная гоночная аркада от авторов Slit/Second
Разработчики из студии Electric Square анонсировали Detonation Racing — гоночную аркаду с взрывами и случайными событиями на трассе. Этот проект во многом копирует идеи из необыкновенной Slit/Second, и неспроста. Ведь над игрой работают бывшие сотрудники Black Rock Studio — именно эта компания в своё время и создала Split/Second.
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Геймплей Detonation Racing соответствующий. Болиды рассекают по трассам, а во время заездов постоянно происходит натуральная дичь и непрерывный экшен. Всё взрывается, на гонщиков падают ковши огромных экскаваторов, трассы меняют своё направление и архитектуру — в общем, хорошее такое безобразие в духе Split/Second. Добавим сюда общую стилизацию под безумное телешоу и получаем полную картину происходящего.
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Во всей этой истории смущать может ровно один момент: Detonation Racing пока заявлена как эксклюзивный проект для сервиса Apple Arcade. То есть, гоночная аркада выйдет только на iPhone, iPad и других платформах от Apple. Собственно, в это легко поверить, ознакомившись с первыми скриншотами и геймплейным трейлером: визуальный ряд простенький и практически устаревший.
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Для Detonation Racing заявлены несколько режимов: одиночный, сетевой мультиплеер, локальный мультиплеер. В момент выхода игра сможет предложить к ознакомлению девять машин, шесть трасс и простенькую систему кастомизации. Точная дата релиза не указывается — разработчики просто говорят. что он случится «скоро».
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