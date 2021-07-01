Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирована Detonation Racing — мобильная гоночная аркада от авторов Slit/Second

Геймплей там соответствующий.
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Разработчики из студии Electric Square анонсировали Detonation Racing — гоночную аркаду с взрывами и случайными событиями на трассе. Этот проект во многом копирует идеи из необыкновенной Slit/Second, и неспроста. Ведь над игрой работают бывшие сотрудники Black Rock Studio — именно эта компания в своё время и создала Split/Second.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Геймплей Detonation Racing соответствующий. Болиды рассекают по трассам, а во время заездов постоянно происходит натуральная дичь и непрерывный экшен. Всё взрывается, на гонщиков падают ковши огромных экскаваторов, трассы меняют своё направление и архитектуру — в общем, хорошее такое безобразие в духе Split/Second. Добавим сюда общую стилизацию под безумное телешоу и получаем полную картину происходящего.

реклама

Во всей этой истории смущать может ровно один момент: Detonation Racing пока заявлена как эксклюзивный проект для сервиса Apple Arcade. То есть, гоночная аркада выйдет только на iPhone, iPad и других платформах от Apple. Собственно, в это легко поверить, ознакомившись с первыми скриншотами и геймплейным трейлером: визуальный ряд простенький и практически устаревший.

реклама

Для Detonation Racing заявлены несколько режимов: одиночный, сетевой мультиплеер, локальный мультиплеер. В момент выхода игра сможет предложить к ознакомлению девять машин, шесть трасс и простенькую систему кастомизации. Точная дата релиза не указывается — разработчики просто говорят. что он случится «скоро».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

detonation racing electric square
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Анонсирована Detonation Racing — мобильная гоночная аркада от авторов Slit/Second
+
Dead by Daylight отмечает пятилетие в рамках специального внутриигрового события
+
Rainbow Six Extraction позаимствует всех оперативников из «Осады»
1
Энтузиаст вернул удалённые Ubisoft уровни из GoldenEye 007 в аркадный раздел Far Cry 5
+
Авторы Diablo IV в подробностях рассказали о системе кастомизации персонажей, снабдив отчёт роликами и скриншотами
2
Microsoft Flight Simulator скоро получит обновление, которое значительно повысит производительность игры
9

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
116
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
27
Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
97
10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games
16
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
125
Купить ключ к Windows 10 Pro на распродаже уже можно за $8,41
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
38
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
9
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
14

Сейчас обсуждают

Jaster
15:19
это был сарказм.. )
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
antej90
15:18
Новость была неделю назад вроде, что продажи флагманских телефоном показали в России значительный рост
Intel задержала анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids
Дункан Маклауд
15:17
Услуга для фангоев интела, решивших заглянуть в красный лагерь, но не выходить из своего манямирка?
RockIt Cool предлагает услуги по снятию и замене крышки на процессорах AMD Ryzen
Ursus82
15:17
он с ти перепутал
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
N1ghtwish
15:17
2600K действительно высер.
Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
Евлампий Калистратов
15:16
Мать моя женщина, доставка лям..))
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Александр Александр
15:16
Молодец, даже если это и так (что вряд-ли) 2 сытных месяца апрель и май подзаработал, а что дальше будешь делать, с падением доходности в несколько раз, бизьнесьмен? Обратно на завод?
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Пузиша Кот
15:15
Ну вообще такой себе пример, там только за нал, а можно и на огурцы поменять бывает)
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
Keltis
15:14
Ты видишь тут выше тебя куча людей готовы купить, но такого предложения в реальности просто нет т.к. оно слишком хорошо.
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
Clocker_F1
15:12
Смех - смехом, но будет интересно через 2, 3 , 5 лет вспоминать этот период. Единственное, хочется что бы такого больше повторялось, год без ВК это трудно.
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем