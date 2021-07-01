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Авторы Diablo IV в подробностях рассказали о системе кастомизации персонажей, снабдив отчёт роликами и скриншотами

Детализация героев и монстров — отдельная важная тема.
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Разработчики из компании Blizzard опубликовали вчера, 30 июня, ежеквартальный отчёт о ходе разработки Diablo IV. Заметка получилась довольно объёмная, информацию для неё подготавливали арт-директор Джон Мюллер, помощник арт-директора Ник Чилано и ведущий художник по персонажам Арно Котельников. Про разработку игровых моделей сказано было действительно очень много, поэтому приступим к обсуждению.

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Итак, в начале разработки Diablo IV команда стремилась прорисовать персонажей как можно живописнее и профессиональнее применяя современные методы и инструменты. С течением времени представление команды о конечном результате менялось: авторы боялись, что из-за чрезмерного перекоса в сторону «реализма» персонажи будут смотреться шаблонно, что противоречит стилю Blizzard. В конечном итоге, в качестве творческого ориентира были выбраны ролики Diablo III — дизайнеры поставили перед собой задачу добиться аналогичного качества моделей в четвёртой части.

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Для создания персонажей в Diablo IV разработчикам пришлось полностью перестроить движок визуализации и инструменты разработки. Для создания персонажей была собрана первоклассная команда художников, разработчиков инструментов, специалистов по риггингу, экспертов по освещению и поверхностям. Разработчики заверяют, что пришлось переделать в движке визуализации «буквально всё».

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Детализация таких сложных материалов и поверхностей, как кожа, симуляция ткани, волосы, шерсть, металл была улучшена. Дело дошло до того, что для персонажей проработали мельчайшие детали вроде бликов в глазах и ручейков пота. В Blizzard подчёркивают, что им удалось построение столько обширной системы кастомизации персонажей отняло колоссальное количество усилий.

Настройка облика персонажа будет происходить в «логове». Игроки смогут настраивать облик персонажа в новой системе примерки, которая позволит комбинировать сотни элементов брони, уникальных для каждого класса. Там же можно выбрать цветовую палитру, чтобы создать персонажа по личным представлениям о классе.

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Ключевое преимущество новой системы разработки персонажей — возможность рендеринга большинства сюжетных роликов в самом движке, с использованием игровых моделей. Напомним, в предыдущих проектах серии все ролики высокого класса готовились заранее. Blizzard не собирается полностью отказываться от такого подхода, но в случае с Diablo IV в некоторых роликах будет появляться персонаж игрока крупным планом, отрисованный в движке. Команда разработки проекта тесно сотрудничает с легендарной командой анимации — перенимает опыт, так сказать. Предварительные итоги получились убедительными: ролик с анонсом разбойника целиком создан в игровом движке.

Говоря о крупных планах, нельзя забывать об изометрической точке зрения, являющейся ключевой для Diablo. Мелкие детали экипировки должны сочетаться и убедительно смотреться на расстоянии. Авторы заверяют, что смогли нащупать баланс, когда детали не засоряют изображение и хорошо выглядят на фоне окружения, сохраняя реалистичность. Та самая реалистичность является одним из ключевых элементов концепции Санктуария и того, каким этот мир увидит игрок.

Арно Котельников, ведущий художник по персонажам, рассказал, что в Diablo IV будет масса возможностей для кастомизации. Игрок сможет изменять лицо персонажа, причёску, бороду и брови, добавлять украшения, макияж и отметки на теле (тату и раскраску). Можно будет выбирать оттенок кожи, глаз, волос на лице и голове и отметок на теле. Причём, одни варианты есть только у некоторых классов — это сделано для того, чтобы подчеркнуть разницу в их жизненном опыте и происхождении.

Говоря о проработке крупного плана, разработчики вспомнили о техническом решении для повышения чёткости и детализации основного слоя текстур. Для решения поставленной задачи было решено добавить ещё один слой текстур — наложение деталей, мелкую повторяющуюся сетку поверх основного материала. За счёт этого модель персонажа выглядит детализированной и гармонично встроенной в окружение с любого ракурса: в самой игре с изометрической камерой, на экране инвентаря, в убежище и так далее.

Каждый комплект доспехов в Diablo IV изначально создаётся для двух типов фигуры — это было важно. Оценить новую систему кастомизации и настройки персонажей можно в приложенных к большой заметке Blizzard видеороликах. Вот, например, замедленная съёмка разбойников, записанная непосредственно в движке в реальном времени.

А в этом видео представлена замедленная запись с варварами. Можно оценить детали и убедиться, как материалы отражают свет. Разработчики напоминают, что финальный вид доспехов можно ещё измениться.

Ник Чилан, помощник арт-директора по персонажам, не забыл упомянуть монстров — главных противников героя в Diablo IV. Команда разработчиков пытается создать их такими, чтобы игроку было приятно их убивать. По задумке авторов, монстр должен сочетаться с окружением и напоминать демона или другое чудовище. Уникальный дизайн монстров является важным аспектом: крайне важно дать игроку возможность познакомиться с тварями, которых он не видел раньше, но при этом внести элементы чего-то знакомого и придать им стиль Diablo. Этот стиль заключается в детальности, понимании игровых задач, общей эстетике и демоническом облике всех монстров Diablo.

Ниже мы разместим ролик с демонстрацией монстра «Кровавый епископ». В заметке Blizzard размещены видеролики и с другими монстрами. Это мощный босс с элементами вампиризма и кровавой магии. Разработчики хотели сделать акцент на форме сердца как на символе магии крови. Это естественным образом привело к идее об артериях, из которых кровавыми сгустками вырываются бомбы и наносят тот самый урон по области. Конечно, нельзя было обойтись без обнаженного бьющегося сердца. Пульсация плоти, ток крови по артериям и анимация крови создали нужный эффект, который устроил всю команду. Это пример того, как игровая задача воплотилась в истинном визуальном стиле Diablo.

Напомним, Diablo IV должна выйти на PC, но в текущем году релиза можно не ждать. Зная темпы работы Blizzard, можно с уверенностью предположить, что случится это не раньше чем через годик-другой. Или даже третий.

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