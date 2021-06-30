Компания Ubisoft выпустила 15-минутный геймплейный ролик Rainbow Six Extraction, в котором отряд из четырёх человек делает вполне стандартные для этого проекта вещи. Игроки стреляют, общаются, координируют свои действия, отбиваются от монстров, смеются над покрытыми жёлтой скверной товарищами — привычный набор геймплейных ситуаций Rainbow Six с поправкой на «гнойную» составляющую.

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В представленном геймплейном ролике нам показывают сетевые матчи, в которых участвуют известные западные стримеры, ники которых для нашего зрителя ничего не значат. Напомним, Rainbow Six Extraction — это сюжетное ответвление тактического и хорошо зарекомендовавшего себя шутера. Только на этот раз оперативникам из разных спецподразделений нужно давать отпор инопланетной заразе, которая снуёт повсюду и норовит покрыть своей мерзкой пузырящейся сывороткой всё вокруг.

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Проект предложит игрокам принимать участие в миссиях с целью изучения нападающих и спасения человечества от заражения. Rainbow Six Extraction должна поступить в продажу 16 сентября на PC и консолях обоих поколений. Ubisoft возлагает на новый сетевой проект большие надежды и не боится перехода части аудитории Siege в Extraction — дескать, так и задумано.