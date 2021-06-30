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Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов

Перед блокировкой Opera VPN происходило то же самое.
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Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
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Роскомнадзор собирается ввести так называемое «централизованное управление» VPN-сервисов. Для этих целей ведомство попросило предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют для обеспечения технологических процессов следующие сервисы:

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  • Hola!VPN;
  • ExpressVPN;
  • KeepSolid VPN Unlimited;
  • Nord VPN;
  • Speedify VPN;
  • IPVanish VPN.
анонсы и реклама
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-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
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Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
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<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
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<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Соответствующую информацию нужно отправить на специальную электронную почту с указанием реквизитов организации.

Напомним также, что 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервиса Opera VPN, после этого компания-разработчик браузера сообщила о приостановке поддержки сервисов VPN на территории России.

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Просьба вышеупомянутого ведомства сообщить об использовании новых сервисов VPN, скорее всего, свидетельствует о том, что их работа тоже будет остановлена. Всё просто и логично: перед ограничением работы Opera VPN Роскомнадзор тоже запрашивал у организаций информацию об использовании сервиса, и 130 компаний не попали под ограничения.

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