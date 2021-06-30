Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов
Роскомнадзор собирается ввести так называемое «централизованное управление» VPN-сервисов. Для этих целей ведомство попросило предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют для обеспечения технологических процессов следующие сервисы:
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- Hola!VPN;
- ExpressVPN;
- KeepSolid VPN Unlimited;
- Nord VPN;
- Speedify VPN;
- IPVanish VPN.
Соответствующую информацию нужно отправить на специальную электронную почту с указанием реквизитов организации.
Напомним также, что 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервиса Opera VPN, после этого компания-разработчик браузера сообщила о приостановке поддержки сервисов VPN на территории России.
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Просьба вышеупомянутого ведомства сообщить об использовании новых сервисов VPN, скорее всего, свидетельствует о том, что их работа тоже будет остановлена. Всё просто и логично: перед ограничением работы Opera VPN Роскомнадзор тоже запрашивал у организаций информацию об использовании сервиса, и 130 компаний не попали под ограничения.
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