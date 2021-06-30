В настоящее время отношение игровой общественности к Halo Infinite скорее настороженное, чем резко положительное или резко отрицательное: чтобы довести проект до необходимого уровня качества, его релиз пришлось отодвинуть на год. За это время разработчики несколько раз делились новостями о прогрессе и даже анонсировали для Halo Infinite специальный мультиплеерный режим. Но даже если проект обернётся провалом, для самой франшизы Halo это катастрофой не станет. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария руководителя Xbox Фила Спенсера.

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По мнению Спенсера, франшиза Halo слишком крупна, чтобы утонуть из-за одной пробоины: Halo пользуется огромной популярностью, обладает проработанным миром и первоклассным сюжетом, так что так просто она никуда не исчезнет и будет с нами ещё и через десять лет. Да и ставить разработчиков из 343 Industries в положение «сделайте шедевр, иначе неизвестно, что будет дальше», убеждён Спенсер, неправильно.

Попутно Спенсера спросили, что он думает о постоянных новостях о покупках крупными компаниями всё новых и новых студий-разработчиков. Глава Xbox отметил, что предложение о покупке для студии — это своего рода признание её заслуг в игровой промышленности. Влившись в крупную корпорацию, у студий открываются дополнительные возможности. А вот создание новых коллективов с нуля Спенсер считает довольно рискованным делом. Поэтому, собственно, Microsoft и предпочитает приобретать уже сформированные команды.