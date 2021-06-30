Microsoft представила GitHub Copilot — сервис, который может дописать код за программиста
Компания Microsoft совместно с Open AI представили GitHub Copilot — сервис, основанный на алгоритмах искусственного интеллекта, призванный подсказать программисту, как улучшить код. Он будет отслеживать написанный код на GitHub и предлагать дописать его. Создатели сервиса называют его «напарником» программиста, ведь он не только умеет отслеживать существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, но также предлагает написать строчку-другую в зависимости от контекста.
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Модель поведения Copilot непрерывно совершенствуется: она запоминает, в каких случаях программист отклоняет предложения, предлагая свою помощь с наиболее сложными вариантами. Генеральный директор GitHub отметил, что уже «сотни разработчиков» на сервисе оценили способности Copilot и не отключают его на протяжении рабочего дня. Утверждается, что программная новинка совместима практически со всеми актуальными языками программирования, но лучше всего себя проявляет с Python, JavaScript и TypeScript. К компании убеждены, что данная инициатива поможет упростить вход в профессию программиста и сделать его труд более лёгким.
Важно понимать, что на данном этапе Copilot будет интегрирована в бесплатной версии с открытым исходным кодом Microsoft Visual Studio Code. Позже Microsoft собирается включить её в платную версию Visual Studio.
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